Стоичков за Меси: Всички спорове са излишни

Снимка: Фейсбук, Христо Стоичков

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не пропусна да поздрави Лионел Меси, който вкара двете исторически попадения за победата на Аржентина над Австрия (2:0) на Световното първенство. Капитанът на аржентинците вече е едноличен голмайстор в историята на Мондиалите с 18 гола.

"Всички спорове са излишни! Най-много мачове, най-много голове на мондиал! Това е Лионел Меси!", написа Стоичков под снимка с Меси, на която и двамата държат най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка".

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не пропусна да поздрави Лионел Меси, който вкара двете исторически попадения за победата на Аржентина над Австрия (2:0) на Световното първенство. Капитанът на аржентинците вече е едноличен голмайстор в историята на Мондиалите с 18 гола. "Всички спорове са излишни! Най-много мачове, най-много голове на мондиал! Това е Лионел Меси!", написа Стоичков под снимка с Меси, на която и двамата държат най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка".

Редактор "Екип на Петел",

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