Стоичков засипа ЦСКА с похвали

Снимка: Булфото, архин

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков е сигурен, че "червените" ще растат в бъдеще. Стоичков говори пред медиите след драматичния успех на "армейците" с 5:4 след изпълнение на дузпи срещу Карабах във втория квалификационен кръг от Лига Европа. В редовното време и продълженията двата отбора завършиха наравно 0:0, а Стоичков заяви, че е изпитал емоции като на финала на Мондиал 2026, пише БТА.

"Имаме един мач в Керкраде срещу Рома с дузпи. Труден мач. Напрежението е голямо. Отборът от първата минута искаше тази победа. Естествено е, че трябва да имаш повече хъс за игра. Имаше нерви, но все пак това е турнирна битка. Трябва да играеш до последния сигнал. Дузпите са част от играта, двата отбора имаха положения. Отборът ще расте. Когато имаш комбинация от млади, но и футболисти от големи първенства, това ти дава спокойствие. Когато излезеш за победа, трябва да я търсиш. Не бях изпитвал такова чувство от финала на Световното първенство", коментира Стоичков.

Той е сигурен, че ЦСКА трябва да използва възможностите си за развитие във възходяща посока.

"Има потенциал, който трябва да се развие. Няма лесни противници. Видя се и на Световното първенство. Малките държави излизат да дадат това, което могат. Няма нужда да сравняваме отборите. Хубаво е да гледаш твоята продукция. В неделя задължително трябва да се победи Дунав Русе, който се завръща в елита. Трябва да се готвиш и да гледаш мач за мач. Пожелах успех на момчетата. Моето задължение към ФИФА е извън България. В повечето време съм на други места. Трябва да обиколя 35 държави в следващите два месеца и половина. Когато имам възможност, ще бъда тук. Има неща, които трябва да се подобрят във ФИФА. УЕФА също имат критични моменти в своята организация. Всички се оплакват, че ФИФА има много мачове, но и при УЕФА е така. Европейските федерации пак ще играят. Тези, които много викат, първи ще дойдат, когато трябва да им се дават милиони", каза още носителят на "Златната топка" за 1994 година.

Стоичков поздрави и привържениците на "червените".

"Това са времената, които няма да се забравят. Публиката винаги е моят 12-ти играч, в България, в ЦСКА и в Барселона. Искам феновете да подкрепят отбора, да скандират и да няма глоби", завърши Христо Стоичков.

Редактор "Екип на Петел",

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