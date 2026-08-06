Стоки менте за близо 650 хиляди евро откриха във Варна и Златни пясъци

снимка: МВР

Стоки, обозначени като продукти на световни брандове на обща стойност 647 500 евро са иззети при две проверки, извършени в рамките на специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на престъпленията срещу интелектуалната собственост“, проведена от служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Варна.

Проверките са осъществени на 29 юли и 4 август в търговски обекти в гр. Варна и в комплекса „Златни пясъци“. И на двете места е установена продажба на стоки, обозначени със знаци, идентични или сходни на регистрирани търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.

Като извършители на престъпление по чл. 172б от Наказателния кодекс са установени двама мъже на 45 и 50 години - с предходни прояви за същото престъпление, единият - криминално проявен, а другият - осъждан.

При извършените процесуално-следствени действия – претърсване и изземване, са иззети общо 5396 артикула, носещи обозначения на различни известни търговски марки.

По двата случая са образувани досъдебни производства. Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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