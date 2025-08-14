Столичани пишат на „Топлофикация” от месеци, дойде техник, чак като се намеси телевизията

кадър bTV

редактор Веселин Златков

От 30 юни жители на столичен квартал пишат на „Топлофикация” заради повреда, при която изтича пара от тръбите в мазите им. Дружеството тогава пратило работници, те установили проблеми и заявили, че обектът е включен в списък за ремонти. Това обаче не довело до нищо и столичаните започнали да подават сигнали всяка седмица без резултат. Това разказа домоуправителката на входа пред bTV.

За обитателите ситуацията била доста неприятна, защото топлата вода в домовете им била слаба и с неприятна миризма. Освен това дърветата край блока, които са на по 40 години и са над тръбите за парното, изсъхнали изведнъж.

Едва след като потърпевшите са обадили на телевизията, а тя на „Топлофикация”, от дружеството изпратили техник. Ремонт не е извършен, но пък поне топлата вода е спряна, и подземието на блока не се пълни с пара, показа репортаж от мястото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!