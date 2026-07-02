Столичани са призовани да затворят прозорците и да ограничат престоя навън

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Има повишени нива на фини прахови частици

Повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен са отчетени в София след пожара в района на квартал „Люлин“. За това съобщи във Facebook инж. Николай Неделков - заместник-кметът на Столичната община, отговарящ за направление „Околна среда“, предаде Нова тв.

По думите му до тази сутрин показателите за качеството на въздуха са били в норма, но след пълното стихване на вятъра димът се е задържал в приземния слой, което довело до влошаване на качеството на въздуха.

На терен работят мобилна измервателна станция, допълнителни екипи на Изпълнителната агенция по околната среда с тяхна мобилна лаборатория, както и екип на Софийския университет, който извършва измервания със специализиран дрон. Целта е показателите да бъдат проследявани в реално време.

Във връзка със ситуацията гражданите са призовани да затворят прозорците на домовете си и да ограничат престоя на открито. Особено внимание се препоръчва на децата, бременните жени и хората с хронични заболявания, които трябва да избягват дейности навън до нормализиране на качеството на въздуха. Изпратени са и указания до училищата и детските градини за ограничаване на заниманията на открито.

Мониторингът на качеството на въздуха продължава, като актуална информация ще бъде публикувана на сайта на Столичната община.

Припомняме, че огромен пожар избухна вчера следобед край пътя за Калотина в близост до столичния квартал „Люлин”. Горяха халета за преработка на пластмаса на улица „Банско шосе“ в квартал „Република” в София.

Редактор "Екип на Петел",

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