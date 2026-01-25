Столичен фитнес използва робот в залата

кадри: Бтв

Робот се появи в столичен фитнес, но не като треньор, а като част от атмосферата.

Във фитнеса обикновено се чуват тежести и дишане. Тук обаче се чува още един, малко по-различен глас.

Това е гласът на Жоро. Той става част от атмосферата, като идва от Китай преди 6 месеца и в момента все още е в тестови период, разказва Бтв.

Функциите му постепенно се разширяват. Сега ролята му е по-скоро социална, отколкото спортна.

Засега Жоро е по-добър в разговорите, отколкото в тренировките.

Роботът вече се качва на пътеката - учи се да бъде част от спортната общност. Опитва се и да дава насоки и да тренира с другите - поне на думи.

За някои роботът е любопитен, за други - забавление между сериите.

"Стана ми интересно. Реших, че ще загравя за лятото, но после видях, че се учи да ходи", коментира Михаил.

"Все още не тренира, но предполагам, че може да се научи и да тренира. Симпатяга е", казва Кристиан пред Бтв.

"Не можем да си направим упражненията, както ни съветват треньорите, но пък ни забавлява. Това е най-важното", казва още тя.

Роботът във фитнеса не е тук, за да замени треньорите, не може и да тренира. Но пък е тук за да достави удоволствие на посетителите и на трениращите.

Зад Жоро не стои изкуствен интелект. Всяко решение и всяка реплика идват след команда от човек. Роботът не вдига тежести и не брои повторения, но вече е част от атмосферата и става повод за усмивка.

