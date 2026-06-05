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Столичен квартал осъмна под полицейска блокада, 11 души са задържани

05.06.2026 / 08:10 1

Снимка: Булфото, архив

Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада, предава Нова теливизия. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението.

До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества.

И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

Очаквайте подробности!

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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MrBean (преди 53 минути)
Рейтинг: 225180 | Одобрение: -1905
Не! Твърдо не! Това е квартала гордост на Черното Ванче Григорова от СОС.Тя много се гордее с произхода си! 

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