Столичен квартал осъмна под полицейска блокада, 11 души са задържани
Снимка: Булфото, архив
Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада, предава Нова теливизия. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението.
До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества.
И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.
Очаквайте подробности!
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