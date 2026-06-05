Столичен квартал осъмна под полицейска блокада, 11 души са задържани

Снимка: Булфото, архив

Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада, предава Нова теливизия. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението.

До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества.

И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!