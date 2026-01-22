Столичен общински съветник пусна уличаващи снимки на полицаи в метрото

кадър Нова телевизия

Снимки на полицаи, които спят или играят компютърни игри в столичното метро по време на дежурство бяха разпространени от съветника в СОС Симеон Ставрев. След като от МВР се усъмниха в тяхната автентичност и достоверност, той излезе по Нова телевизия и обясни, че снимките са правени в предишни години, от 2023 до 2025.

Ставрев обаче заяви, че ще пусне друго видео, което показва полицай да се олюлява като след употреба за алкохол и е съвсем актуално. Той подчерта, че иска проверка на дисциплината на охраняващите метрото полицаи.

Съветникът от ДБ каза също, че уличаващите снимки са му пратени, но не иска да издава източника, за да не бъде „респектиран” от служители на МВР.

Ставрев каза също, че снимките са изпрати и до други политици, но той е решил да ги направи публични в социалните мрежи, за да има реакция и проверката да не бъде избегната.

