Столичен съд потвърди мерките за неотклонение на четиримата обвинени в имотни измами за хиляди евро

Снимка Булфото

Софийският градски съд потвърди определението на по-долната инстанция, с което налага Георги Янев и Николай Александров мярка за неотклонение „подписка“, а Борис Янков и Николина Здравкова пуска без каквато и да мярка. Определението е окончателно. Четиримата са обвинени в имотни измами.

Според съда Янев и Александров са заблудили Красимир Стефанов, че срещу прехвърляне на земя и апартамент ще получи 20 000 евро. При разпитите си Стефанов е говорил за оказано му въздействие да прехвърли идеалните части от свой недвижим имот.

Съдът допълни, че според събраните доказателства и разпити на свидетели, тези 20 000 евро са постъпили по сметка на адвокат и са били платени от дружество, под контрола на Здравкова. Съдът не може обаче да прецени дали подписът под платежното е на Красимир Стефанов.

Работата по делото продължава, за да се съберат в пълен обем доказателствата и да се докаже обективната истина, каза пред медиите след заседанието прокурорът по делото Мария Стоянова.

Вчера обвинението ми беше преквалифицирано от съизвършител на помагач, каза пред медиите Борис Янков, един от обвиняемите. Той отрече да е с отнети права на нотариус и да е взимал нотариални актове от стария нотариат.

Няма един имот, който да е незаконен. Всички сделки, за които се говори са стари. Няма схема за имотни измами. От „Семейството“ (престъпна група, включваща покойния Мартин Божанов – Нотариуса, за която спомена бившият районен прокурор на София Невена Зартова) ме рекетират. През 2003 г. те ми поискаха 50 000 лева, за да не ми бъдат отнети правата, разказа още Янков, пише btvnovinite.bg.

