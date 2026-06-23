Столична интелектуалка почина на плажа в Лозенец

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86-годишната представителка на артсредите стана първата жертва на жестоките юнски горещини

Възрастната туристка се пекла плаж само за възрастни, легнала по обяд на скалите, и след час установили, че е починала, научи Флагман.бг.

86-годишната известна представителка на столичните артсреди е починала днес в Лозенец, научи Флагман.бг. Тя на практика е първата жертва на високите юнски температури, които обхванаха България през последните две седмици.

Елка се е пекла чисто гола на нудисткия плаж в южния курорт. Около 12 часа постлала хавлията си на скалите, легнала, и час по-късно станало ясно, че е починала.

Извикан е медицински екип от Лозенец, който не е могъл да помогне по никакъв начин. Лекарите само са констатирали смъртта ѝ.

Жегите в Европа са много сериозни и взеха десетки жертви през последните седмици. Специалистите за пореден път напомнят, че излагането на директна слънчева светлина между 11:00 и 16:00 часа крие сериозни рискове за живота. Аномалните горещини, които измъчват страната в последните 14 дни, изискват изключителна бдителност, престой на сянка, прием на течности и пълна колегиалност към съветите на кардиолозите, особено от страна на възрастните хора и хронично болните граждани.

Редактор "Екип на Петел",

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