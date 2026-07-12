Столична община ще възстановява сградата на минералната баня в „Горна баня“

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Столична община напредва в процеса по проектиране на ремонта и възстановяването на сградата на минералната баня в кв. „Горна баня“. За Столична община възстановяването на сградата е приоритет. Целта е да не се допуска тя да продължава да се руши, а да бъде съхранена като ценна част от архитектурното и културното наследство на София. Това е и желанието на жителите на района, подчертаха в писмо до медиите от Столична община.

Процесът по прехвърлянето на сградата за управление на Столична община беше задвижен след съвместна среща с участието на кмета Васил Терзиев миналата година. През декември 2025 г. държавата предостави сградата за управление на общината за срок от пет години, след което Столична община започна подготовката за нейното възстановяване.

Развитието на минералните води и ресурси на града са сред стратегическите проекти на кмета Васил Терзиев, пише novini.bg.

„По-голямата идея е за възстановяване на минералните бани в града. Това е една абсолютно неизползвана ниша за София, не само заради туризма, това е здраве, култура и социализация“, каза заместник-кмета арх. Любомир Георгиев.

През април 2026 г. чрез дирекция „Зелена система“ беше извършено заснемане на растителността и основно почистване на терена около сградата.

Изготвен е идеен проект за ремонт на покрива и възстановяване на фасадата. След изготвянето на окончателната количествено-стойностна сметка (КСС) ще бъде открита процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтните дейности. Тъй като сградата е недвижима културна ценност, проектите ще бъдат съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Ремонтът на покрива е най-неотложната мярка, тъй като е ключов за опазване на сградата.

Визията на Столична община е минералната баня да запази своето предназначение като баня. Конкретното съдържание и начинът на използване на вътрешните пространства ще бъдат определени на следващ етап чрез разработването на концепция, която ще бъде представена за обществено обсъждане.

Паралелно с това Столична община е заявила пред държавата искане за прехвърляне на собствеността върху сградата. Към момента се очакват последващи действия от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областния управител.

Редактор "Екип на Петел",

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