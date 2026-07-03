Столичната община настоява за ревизия на проектобюджета на държавата

Снимка: Булфото

От Столичната община изразяват категорична позиция относно проектозакона за държавния бюджет за 2026 г., настоявайки за промени в четири ключови направления:

1. Финансирането на общинските инфраструктурни проекти;

2. Обезпечаването на градския транспорт;

3. Създаването на фонд за нови училища на едносменен режим;

4. Осигуряването на средства за софийския околовръстен път и Националната детска болница.

Общината подчертава, че без тези корекции е застрашена стабилността на критични системи, обслужващи близо 2 милиона български граждани, предава БНР.

„Държавният бюджет е сред най-важните закони в страната, защото именно в него си личат приоритетите на правителството. Призоваваме кабинета да отговори на нуждите на хората и бизнеса в Бюджет 2026“. Това каза заместник-кметът по финанси Георги Клисурски относно значението на финансовата рамка.

1. Ревизия на Инвестиционната програма за общински проекти (чл. 113)

Общината изразява сериозно безпокойство относно предлаганата промяна в модела на финансиране на общинските проекти. Досега Народното събрание одобряваше конкретен списък с обекти и суми, което гарантираше публичност и прозрачност. Новата система предвижда МРРБ еднолично да „избира“ проекти от миналогодишния списък.

Липса на критерии: В проектозакона липсват каквито и да било критерии и срокове, по които МРРБ ще подбира проектите, което създава реален риск от субективни решения и произвол.

Ощетяване на София: Общината вече е депозирала редица искания за споразумения към МРРБ, по които няма движение. Новият механизъм поставя под въпрос дали София няма да бъде ощетена при подбора.

Риск от непълно финансиране: Будят тревога и текстовете, които взимат предвид само сумите за финансиране, необходими през 2025 г., но не и през 2026 г. и 2027 г.

2. Предотвратяване на криза в градския транспорт (25,4 млн. евро недостиг)

Столичната община алармира за структурен дефицит, който поставя под риск нормалното движение на градския транспорт, ако държавата не вземе адекватно участие. В проектобюджета липсват средства за обезпечаване на транспортната система в столицата:

13,6 млн. евро за необходимото държавно съфинансиране по Европейския регламент за обществен превоз на пътници (1370/2007).

11,8 млн. евро за охрана на метрото от МВР (пряк ангажимент на държавата за обект от националната сигурност).

3. Целева програма за училищна база

Въпреки заявките на кабинета „Радев“ за модернизация на образованието, в проектобюджета липсва финансово обезпечаване за разширяване на училищата в големите градове.

София настоява за стартиране на национална програма (2026–2030 г.) от 500 млн. евро за общините Столична, Пловдив, Варна и Бургас. Тя ще позволи на 46-те училища в столицата, работещи на две смени, да преминат към едносменен режим, за което държавата е задължила общините, но не е осигурила средства.

София изразява и остро несъгласие с евентуалната отмяна на чл. 281 от ЗПУО, гарантиращ, че средствата за образование са обвързани с процента от БВП на съответната община.

4. Липсва финансов хоризонт за Софийския околовръстен път и Националната детска болница

Столичната община намира за притеснително пълното отсъствие на средства за югозападната дъга на Околовръстния път в разчетите за следващите три години. Общината подчертава, че този проект е жизненоважен не само за облекчаване на трафика, но и за осигуряването на бърз достъп на линейки и родители до бъдещата Национална детска болница.

Липса на средства за болницата: Въпреки че изграждането на лечебното заведение е заложено като стратегически национален приоритет в програмата на кабинета, общината изразява сериозна тревога, че в проектобюджета липсва конкретно финансово обезпечаване за болницата.

Риск от „приоритети на хартия“: София настоява обектът да бъде включен в бюджетните прогнози за 2026, 2027 и 2028 г., за да не остане достъпът до здравеопазване за децата на България само предизборно обещание без осигурен ресурс за реализация.

Столична община напомня, че над 40% от брутния вътрешен продукт на България се създава в София, съответно - адекватната подкрепа за града е предпоставка за икономическото здраве на цялата страна.

Редактор "Екип на Петел",

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