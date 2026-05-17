Столичната община организира музикално парти на открито за победата на Дара в „Евровизия"
Снимка: Булфото
Столичната община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на българската представителка Дара в песенния конкурс „Евровизия", съобщават от местната администрация в профила си във Фейсбук. То ще се състои от 18:00 ч. във вторник - 19 май, на площад „Княз Александър Първи“.
Очаква ни специално музикално парти с DJ, настроение под открито небе и една вечер, в която да покажем колко любов може да дадем на любимата ни Дара, се казва в съобщението на Столичната община.
По-рано днес кметът на София Васил Терзиев поздрави Дара за успеха, припомня novini.bg. Изключително съм щастлив, каза той в ефира на Нова телевизия. Терзиев отбеляза, че столицата се готви да посрещне победителката Дара с червен килим.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!