Стопкадър бТВ

От утре Столичната община ще бори с камери нарушителите, които изхвърлят нерегламентирано строителни отпадъци. Камерите ще са на места, за които има данни, че са обект на замърсяване.

В столичния квартал „Дружба“ новодомци изхвърлят отпадъците от извършените ремонти в и около контейнерите. На новопостроена улица с нови сгради тротоарът е осеян с картони, торби с цимент и кофи от латекс.

„Преди около 4 месеца заедно с мои колеги, ние работим в района, забелязахме, че тук се образува нерегламентирано сметище, предимно от строителни материали. Проблемът възникна след приключване на основния строеж на сградите и предполагаме, че това са от довършителни ремонти на собствениците на жилища. Те се разпростират из целия тротоар, ние ги събираме и ги струпваме на едно място, за да е по-лесно за фирмата, която идва да ги извози“, каза за бТВ Ралица Велинова.

„В момента доста боклук наистина има, според мен е нормално, сградата е чисто нова, ние тъкмо се нанесохме. Повече от половината апартаменти все още се оправят. Кофите също се пълнят, но те кофите като се напълнят, после няма къде другаде да се сложат“, коментира Кристиян, собственик на имот. Хората в района взимат нещата в свои ръце и се опитват да спрат замърсителите с добро.

„Предприехме да разлепим на всички входове на новопостроените сгради съобщение с молба да не бъдат изхвърляни строителни материали в контейнерите за битови отпадъци и около тях, но не постигнахме никакъв резултат“, казва Ралица Велинова.

След това обаче се налага да започнат да подават сигнали до общината. „Това се превърна в един порочен кръг. От 4 месеца аз подавам неколкократно ежеседмично сигнали“, посочва Ралица Велинова.

Ден по-късно на същото място, вече с представители на Столичния инспекторат, боклукът го няма.

„Този проблем е установен в цяла София: където има нова сграда, при нанасянето всички семейства извършват ремонт и много малка част от тях си наемат контейнери. Най-правилното решение е да си наемат контейнер, в който да съберат този отпадък, който генерират от ремонта, и да бъде извозен. Другото е да проверят графиците на Столичния инспекторат на нашия сайт, където могат да се запознаят за всеки район кога могат да изхвърлят отпадъци зад контейнерите за битов отпадък“, казва Георги Маджев, началник на районен инспекторат „Искър“.

И докато в други населени места в борбата с нарушителите влизат в действие всякакви методи – табели, съобщения, дори закани, от утре в София камери ще дебнат нарушителите около контейнерите.

„Ще почнем от понеделник да поставяме 4G соларни камери на точки, за които вече е извършен анализ и сме установили, че има системно замърсяване от граждани, за да можем да ги хващаме с тази камера, да установяваме извършителите и да налагаме санкции“, казва Георги Маджев.

Санкциите за физически лица са между 150 и 500 евро, а за юридически – от 700 до 2000 евро.

За да има дългосрочен ефект обаче, нарушителите трябва да бъдат установени, казват от инспектората.

„Редът е първо да успеем да го хванем на място или да получим сигнал от граждани, че са видели нарушителя, и да ни сигнализират. Могат и през call.sofia, могат и по телефоните, които са на сайта на Столичния инспекторат за всеки район“, посочва Георги Маджев.

Инспекторите напомнят още, че в контейнерите за битов отпадък не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци.

„Вътре в контейнера е забранено да се изхвърля какъвто и да е строителен отпадък или мебели, нещо по-голямо. Вътре е само за битов отпадък. Зад контейнерите могат да поставят едрогабаритен отпадък, строителен отпадък, матраци и подобен вид отпадъци“, казва Георги Маджев.

От началото на годината Столичният инспекторат е извършил над 2000 проверки. Има наложени над 350 акта и над 1000 фиша за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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