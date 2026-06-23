Столичната полиция задържа трима души непосредствено след обир в "Надежда"

Снимка: Булфото

При специализирана операция са задържани трима души след извършване на взломна кражба, каза на брифинг гл. инспектор Емил Емилов, началник на сектор "Грабежи" към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Двама от задържаните са мъже с множество криминални прояви, осъждани за кражби, грабежи, наркотици, а единият преди по-малко от месец е излязъл от затвора, предава БТА.

Главен инспектор Емилов посочи, че у задържаните са намерени компютър, пари и вещи, взети от апартамент в блок в кв. "Надежда".

Редактор "Екип на Петел",

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