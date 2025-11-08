Столични полицаи иззеха около 150 килограма марихуана, двама са задържани

Снимка МВР

Над 150 кг марихуана са иззети при специализирана полицейска операция в София, проведена от служители на сектор „Наркотици“ и Второ РУ.

На 6 ноември в изоставена сграда в квартал „Орландовци“ полицаите окрили и иззели 13 килограма марихуана, разпределена във вакуумирани пликове, и 71 кашона с тревиста маса, всеки с тегло по 2 килограма.

При извършени оперативно-издирвателни действия са установени частна фирма, която стопанисва сградата, както и управителят ѝ.

С полицейска мярка за срок до 24 часа по случая са задържани двама мъже - 64-годишния управител и 46-годишен мъж, съобщава МВР.

Управителят има предишни криминални прояви за измами с документи, а 46-годишния мъж е известен на полицията за кражби.

По-късно на по-младия е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство по 354 от НК.

