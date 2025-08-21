Столичните митничари заловиха 2 800 нелегални вейпа от Китай

снимка Агенция "Митници"

Общо 2800 нелегални електронни цигари за еднократна употреба тип „вейп“, всяка със съдържание от 15 милилитра течност или общо 42 000 мл. течност за пушене, задържаха служителите на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в София, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция „Митници“.

Електронните цигари без български бандерол и с количество течност, превишаващо многократно разрешеното по закон, са установени в логистична база на територията на столицата. Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице на територията на страната.

По първоначални данни нелегалните вейпове съдържат никотин, а лабораторна експертиза ще установи дали количеството му отговаря на описаното на опаковката и какви други вещества се съдържат в течността за пушене, допълват от митницата.

От началото на годината митническите служители в София са установили над 50 000 нелегални електронни цигари.

През юни, служителите на митницата в Русе задържаха 1180 електронни устройства с течност за пушене без валиден български акцизен бандерол. Акцизните стоки бахо открити в частен дом в селище в област Монтана при съвместни действия на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Агенция Митници и отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Русе, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!