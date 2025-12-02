Столичният инспекторат: Щетите от вандалските прояви на протеста са над 80 000 лв.

Снимки: Булфото

Щетите от повредените контейнери и антипаркинг колчета при вандалските прояви снощи възлизат на над 80 000 лв. по сметки до момента, съобщи Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Изгорелите и повредени контейнери са на стойност 40 000 лв., на толкова се оценяват и повредените антипаркинг елементи, съобщава bTV.

Неделков информира, че има изгорели или счупени над 70 контейнера и улични кошчета, над 180 изкъртени или изгорели ограничители на велоалеи, 30 антипаркинг колчета.

Около 15 кв. м жълти павета са изкъртени, има над 20 кв. м повредена тротоарна настилка, изкъртени са пет броя пътни знака.

Отделно има счупени капаци на експлоатационните дружества. Счупени са прозорци на трамваи, но щетите още не са оценени, посочи Николай Неделков.

Протест изпълни снощи площада пред президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу бюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната.

Организатор на недоволството бяха от ПП-ДБ, а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

Хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети.

Хората, дърпащи контейнерите, също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки и бомбички и бяха запалени димки.

