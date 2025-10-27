Столичният район „Изгрев“ с позиция за задържан служител, обвинен в непристойно поведение

Снимка: Районна администрация “Изгрев”

Районната администрация на “Изгрев” излезе с позиция във връзка с медийна информация за лице, което притеснява млади момичета и извършва непристойни действия на публични места в различни части на София. За това съобщава във фейсбук кметът на района д-р Делян Георгиев.

Публикуваме позицията без редакторска намеса:

Според информацията служителят, работещ като портиер в сградата на ул. „А.П. Чехов“ 16А, където се помещава данъчната служба, е задържан за 72 часа с обвинения за хулиганство.

Районната администрация на „Изгрев“ категорично се разграничава от действията на всяко лице – служител, което с поведението си уронва престижа и доброто име на институцията, нарушава законите на страната и/или трайно установените морално-етични норми в обществото.

Администрацията на района категорично осъжда всякакви форми на сексуален тормоз, преследване и непристойно поведение в обществените пространства. Подобни действия застрашават сигурността на гражданите и рушат обществените норми на морал и взаимно уважение.

След запознаване с информацията по случая, администрацията е в контакт с органите на реда и съдейства с всички законови мерки за установяване и санкциониране на извършителя.

Служителят е административно отстранен от работа за неопределено време, въпреки че предстои водене на следствие и доказване или отхвърляне на вина, като неговото окончателно освобождаване от заеманата длъжност ще последва незабавно след доказване на вината му по неоспорим начин от компетентните органи.

Успоредно с това администрацията ще предприеме превантивни действия: като засилена координация с районното полицейско управление за обходи около училища, детски площадки и паркове; разширяване на видеонаблюдението в рисковите участъци, организиране на срещи с родители, учители и граждански организации относно повишаване сигурността на децата и как да реагират при подозрителни лица или събития.

Призоваваме жителите на района да бъдат бдителни и да подават своевременно сигнали при забелязване на лица, съмнителни за сигурността на децата ни — на телефон 112 или в районната администрация.

Вашата активност е важна за предотвратяване на подобни инциденти и за поддържането на сигурна и спокойна градска среда.

Районната администрация остава в постоянна връзка с компетентните институции и ще продължи да следи развитието на случая. Наш приоритет винаги ще бъде сигурността и спокойствието на гражданите, особено на децата и младите хора в района.

