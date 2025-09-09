Стопаджия спря шофьор и офейка с мотопеда му

снимка Булфото

В понеделник 20 минути след полунощ е подаден сигнал от 28-годишен жител на с. Айдемир, който се оплакал, че докато си карал мотопеда с педали в района на „Топливо“, забелязал непознат мъж да стои на пътя и да му маха. В този момент превозното средство изгаснало, непознатият се приближил към шофьора и го избутал от мотопеда, качил се на него и потеглил.

След подаване на сигнала полицейски служители на Трето РУ установили извършителя – 21-годишен варненец, известен на МВР. Същия е с повдигнато обвинение, задържан за срок до 72 часа и приведен в ареста, а мотопеда е издирен и приложен към образуваното досъдебно производство, съобщават от полицията във Варна.

