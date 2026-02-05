Стопани на имоти край хижата на Петрохан: Нямаше ток, когато е станало престъплението

Кадър БТВ

Хора, които стопанисват имоти в района на хижата на Петрохан, споделиха пред БТВ, че в момента на а престъплението не е имало ток в района.

От Електрохолд не отговориха на въпроса ни дали това е така.

Границата със Сърбия е на 15-ина километра, но канали за трафик на дрога или хора не са засичани. Имало е обаче сигнали за нарушения, подавани от убитите към органите на реда. Издирваният във връзка с тройното убийство собственик на хижата Ивайло Калушев през 2010 година е участвал в спасяването на седем души, включително три деца, в пещерата „Духлата“.

За четвъртия ден от тройното убийство в хижа „Петрохан“ МВР разпореди проверка на действията на полицията във връзка със стари сигнали срещу убитите. Ще се проверява дейността на ключови звена в системата.

Сред тях „Националната полиция“ и „Граничната полиция“. Междувременно - по наша информация ключови експертизи на разследването ще бъдат готови утре. Сред тях - анализ на охранителните камери и причините за пожара в хижата след убийствата.

Във връзка с намерените тела на трима мъже край хижата вътрешният министърът разпореди проверка на неправителственото сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“. И днес продължават да се издирват собственикът ѝ Ивайло Калушев, както и непълнолетно момче.

bTV се свърза с бащата на една от жертвите - юристът Ивайло Иванов. Баща му каза, че е бил начетен и е знаел няколко езика и няма как да е участвал в престъпни схеми

В село Гинци живеят 150 души. Повечето възрастни. Твърдят, че не знаят нищо за разстреляните мъже, открити в района на хижата. Помнят я от времето, когато е била общодостъпна.



„Горе сме ходили на вилата, на банкети, много хубава беше, ама сега какво и що е станало, не знам какво е замесено“, казва Цветанка Цветкова.

Кметът е пестелив на думи и ни отпраща с красноречиви жестове.



Издирваният Ивайло Калушев през 2010 г. спасява 7 души, сред тях и 3 деца

Обществото е разделено. Едни анатемосват обитателите на хижата, други ги защитават

„Виждали сме ги, културни, възпитани, помолих ги един път да разринат плаца с едно снегоринче“, споделя Георги Алексов, охранител.

Да сте ги ви ги виждали с малолетни, такава версия има?

Не, само тях, с мотори са минавали електрически, с оръжие въобще не съм ги виждал никога.

Охранителят на един от имотите на билото на Петрохан разказва още, че лятото е минавал покрай хижата на смъртта, но никога не е бил спиран или отклоняван.

И там съм говорил с едно от момчетата.

Да са ви казвали да се отстраните?

Не, никога не е имал проблем, минавал съм за боровинки нагоре.

Местният магазинер обаче твърди, че оплаквания е имало.

„Един приятел от Холандия оная вечер ми се обади, че със сина си искали там да минат, веднага лични карти, откъде сте, що сте. Ние за първи път, откак съм се родил, имаме в село такива хора, които така силно да ограничават достъпа до някакво място. Аз разказах, че съм ги видял с малки деца тук, мисля, че бяха две или три момичета“, обясни Андрей Любомиров.

В студиото на „Тази сутрин“ бившият прокурор Роман Василев също коментира случая.

