Стопани зарязаха черешите по дърветата заради ниските им изкупни цени

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Наемането на берачи щяло да донесе повече загуби отколкото да ги оставят на изгният необрани

Голяма част от черешовата реколта в Кюстендилско тази година остана необрана заради ниските изкупни цени, съобщи Нова ТВ.

По думите на стопаните цените, предлагани от преработвателите, са толкова ниски, че наемането на берачи би донесло допълнителни загуби. Затова много производители са предпочели да оставят плодовете по дърветата вместо да ги берат на загуба.

Земеделците предупреждават, че ако подобна ситуация се повтори още няколко години, много градини ще бъдат изоставени.

Допълнителен проблем тази година е липсата на традиционните прекупвачи, които обикновено изкупуват продукцията на по-високи цени и я предлагат на пазарите в страната.

Според производителите именно това е причината голяма част от качествената кюстендилска череша да не достигне до потребителите и да бъде насочена основно към преработка.

От бранша смятат, че една от причините за кризата е дългата верига между производителя и крайния клиент. По техни данни черешите често преминават през няколко посредници, което води до значително поскъпване на продукта в магазините, докато фермерите получават минимална част от крайната цена.

Редактор "Екип на Петел",

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