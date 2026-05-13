Стопанин наби ВиК инкасатор в Недан

Служител на "ВиК Йовковци" е бил нападнат, докато проверява водомер в жилище във великотърновското село Недан, съобщиха от полицията.

Ситуацията се разиграла в сутрешните часове на 12 май. 56-годишният собственик на имота, който ударил потърпевшия в областта на лицето, е известен на органите на реда и осъждан.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, предаде "Дарик".

По случая се води разследване.

