Стопанин наби ВиК инкасатор в Недан
Пиксабей
Служител на "ВиК Йовковци" е бил нападнат, докато проверява водомер в жилище във великотърновското село Недан, съобщиха от полицията.
Ситуацията се разиграла в сутрешните часове на 12 май. 56-годишният собственик на имота, който ударил потърпевшия в областта на лицето, е известен на органите на реда и осъждан.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа, предаде "Дарик".
По случая се води разследване.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!