Стопанинът на кучето, разкъсало дете: Всичко става в двора, кучето е открехнало вратата на клетката си и напада детето

Кадър Прес.тв

Инцидентът е станал в днешния следобед в казанлъшкото село Кънчево. Бащата на момиченцето, заедно с детето е отишъл на гости в комшиите, предаде Прес.тв. Кучето, обаче, е било в двора. По принцип според собственикът Иван, то се отглежда в отделен двор с клетка, но в случая е било навън. Нахвърлило се е върху детето. При което бащата на Иван и бащата на момиченцето са го разтървали. Нахапванията са били в областта на главата.

Кучето имало всички документи. До сега не е нападало човек, според собствениците.

Детето се транспортира в Пловдив, където ще бъдат направени необходимите операции.

Редактор "Екип на Петел",

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