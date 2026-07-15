Стопанисването на плажовете в Добричка област остава в движение

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Нови процедури за отдаване под наем на морски плажове в Добричка област обяви Министерството на туризма, след като вече беше избран наемател на плаж "Батовски", а обществената поръчка за осигуряване на водно спасяване на неохраняемите плажове беше прекратена заради липса на кандидати.

След проведен търг за стопанисването на морски плаж "Батовски" в община Балчик, за наемател беше определено "Албена" АД. Компанията спечели наддаването с годишна наемна цена от 37 553 евро без ДДС, като се ангажира цените на чадърите и шезлонгите да не надвишават 4,50 евро (8,80 лв.) за брой за целия срок на договора. В търга участваха две дружества – "Албена" АД и "Авоари" ООД, предаде Радио Варна.

Междувременно Министерството на туризма обяви последващи търгове с явно наддаване за отдаване под наем на още два плажа в община Шабла – част от морски плаж "Добруджа – юг" (част 2) и част от морски плаж "Крапец – север" (част 2). За плажа "Добруджа – юг“ началната тръжна цена е 5 522 евро без ДДС, а за "Крапец – север" – 3 489 евро без ДДС. Договорите и за двата плажа ще бъдат със срок от пет години, като търговете са насрочени съответно за 15 и 22 юли.

По-рано Областната управа в Добрич прекрати обществената поръчка за осигуряване на водноспасителна дейност на седем неохраняеми плажа по Северното Черноморие. До крайния срок – 6 юли, не беше подадена нито една оферта, а на 8 юли областният управител Руслан Томов издаде заповед за прекратяване на процедурата. Поръчката беше на прогнозна стойност 50 000 евро без ДДС и обхващаше плажовете "Космос", "Крапец – север" (част 2), "Шабла", "Добруджа – север 1“, "Болата", "Фиш – фиш нов" и "Батовски".

Редактор "Екип на Петел",

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