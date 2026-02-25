Стотици българи ще получат лечение с официални кодове за ранни форми на бъбречно увреждане

Пиксабей

От тази година у нас ще има официални кодове за хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Досега ранните форми на бъбречно увреждане не са имали самостоятелна диагностична видимост в системата. Промяната е обвързана с редовния бюджет и медицинските дейности трябва да се заложат в него.

Това позволява на специалистите точно да посочат в медицинската документация етапа на заболяване и да се приложи правилното лечение. До момента кодовете отговаряха само за последните етапи на бъбречното заболяване, не и за първите. Стотици хора ще получат адекватно лечение, коментира пред БНР адв. Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания.

По думите ѝ, идеята е да се реагира на ранен етап, защото диализата не е начин на живот, не е лечение, а поддържаща терапия, която уврежда и води до трайно инвалидизиране.

"Това е огромна стъпка. Ще бъдат спестени огромни болки и страдания на хиляди пациенти, които да не стигат да крайните фази на заболяването."

В ранните етапи заболяването ще може да бъде спряно или върнато в обратен ход, уточни тя.

НЗОК ще плаща изследване на два маркера, с което ранните етапи ще бъдат разпознавани. Тези пациенти ще бъдат консултирани своевременно, обясни в предаването "Хоризонт до обед" нефрологът проф. Борис Богов, началник на Клиниката по вътрешни болести в болница "Св. Анна" в София.

Официална статистика в България няма. С новите кодове ще се направи своеобразен скрининг на хроничното бъбречно заболяване, изтъкна специалистът.

Медиците разполагат със съвременни терапии, но досега кодирането е пречело те да се прилагат. Сега нефропротективната терапия ще е възможна, подчерта проф. Богов.

За превенцията на заболяването е добре да се контролират диабетът и хипертонията, посочи нефрологът.

Чакащите бъбречна трансплантация у нас са над 1000, а диализно зависимите са 3200-3500, като тази бройка непрекъснато расте.

"Бъбрекът не боли – това е проблемът на всички болести, които го спохождат. Нашите болести – трудните, тежките, които отиват до краен стадий на бъбречна недостатъчност, са без никаква симптоматика. Нашият апел е: проверявайте си ежегодно бъбреците!", призова проф. Борис Богов и напомни - здрав човек трябва да пие поне два литра вода за денонощие.

