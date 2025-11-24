Стотици хиляди българи ще връщат пари от ТЕЛК

Кадър Нова

Стотици хиляди българи са изправени пред реалната опасност ТЕЛК решенията им да бъдат отменени и парите, които държавата им е отпускала, да трябва да бъдат върнати.

Законът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. е приет на първо четене в Народното събрание и в неговите преходни и заключителни разпоредби е записано, че комисия в НОИ може да отменя решение на ТЕЛК до 5 години след като е издадено, пише Нова тв, цитира Актуално.

Позицията на властта - борба със злоупотребите

В своя официална позиция социалното ведомство посочи, че целта е постигане на повече справедливост в системата за хората с увреждания, като се осигури навременна и адекватна подкрепа на реално нуждаещите се и се спрат злоупотребите.

"В тази връзка, след разговори между министър Гуцанов и министър Кирилов, беше създадена работна група от експерти на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, която да даде предложения за постигане на повече справедливост в системата. Тя все още не е дала своите предложения", се уточнява в позицията.

Властта подчертава, че през последните години разходите за асистенти по механизма за лична помощ нарастват в пъти, като от около 19 000 регистрирани лични асистенти през 2020 г., в момента те са около 90 000. "На този фон социалното министерство все по-често получава сигнали за регистрирани като лични асистенти роднини на хора с увреждания, които дори не живеят в един и същ град с ползвателя на личната помощ", посочват от ведомството.

Социалният министър Борислав Гуцанов вече даде заявка за сериозна реформа в ТЕЛК решенията. "Не може от 6,4 млн. българи да имаме 800 000 души с ТЕЛК решение. И не може през 2019 - 2020 г. да сме имали около 20 000 асистенти на хора с увреждания, а в момента да гоним 90 000", заяви той, цитиран от bTV.

Правен абсурд, икономии на гърба на най-болните

"Това е изцяло нарушение на всички права. Това създава правен абсурд, каша и хаос", заяви членът на Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването Ангелина Бонева.

Според нея ТЕЛК не е само пенсия, а административен акт, и когато има официално решение и пациентът е изпълнил абсолютно всички изисквания, представяйки всички необходими документи, "няма никаква причина НОИ изведнъж да се сети след 1 година, след 2 или до 5 години да му анулира решението".

Бонева предрече, че се задава правен хаос, тъй като решенията на ТЕЛК-овите комисии рядко са дългосрочни и зелената светлина за отмяната им в 5-годишния период, залегнал в променените текстове, може да доведе до отмяна на повече от едно решение.

"Ти нямаш ТЕЛК за 5 години, ти нямаш експертно решение за 5 години. Дори на онкоболни се дават експертни решения за 1 година. На хора с множествена склероза - за 1 година, за 2 години. Максимумът е до 3. Пожизнените ТЕЛК-ове се дават с доста по-нисък процент предвид характера на заболяването. В този случай хаосът е пълен. Това е правен абсурд. Недопустимо е да се минава по този начин. Ако имаш веднъж ТЕЛК за 1 година, след това минаваш на друга комисия и получаваш решение за 2 години, после пак за 1. Те могат за този период от 5 години какво - да атакуват и трите решения ли?", обясни тя.

Връщане на пари ще има

Експертът поясни, че при всяка отмяна на ТЕЛК решение последствията при оспорване са връщане на пари. "Ще връщаш пари. Обаче ако починеш - кой ще върне парите? Говорим за реално болни хора. Това ли ще е икономията, с която да напълнят хазната? Защото тежко болният човек не е богаташ", категорична е Бонева, цитирана от Нова телевизия.

Според нея, когато НОИ прекрати действието на този административен акт, пациентът става длъжник - първо на осигуровки и второ, вече не може да получи необходимите документи от личния си лекар. "Не може да направи PET скенер. Не може да отиде на диализа. Не може да си вземе лекарствата. Тоест губи не само пари, губи права", допълни Бонева.

Тя е съгласна с тезата, че некоректните, възползващи се от системата, трябва да понесат своето наказание. Но настоящите текстове ощетяват и реално болните и инвалидизирани българи. "Със сигурност има некоректни. Но 14 - 15% са хората с тежки увреждания. Колко трябва да бъдат? Ние говорим за изключително сериозни диагнози и тежко положение. Икономията от това не е полезна за здравето и не решава проблема на задръстената система, която те самите са задръстили. Няма как по този начин да помогнеш на системата", категорична е Бонева.

Друг прочит - плащат лекарите?

Експертите не са единни в тълкуванията си за правните последици от отмяната на ТЕЛК решенията. Ясно е, че връщане на пари ще има, но не е ясно от страна на кого.

Бившият служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров смята, че по-скоро пари ще трябва да връщат лекарите от комисиите, които издават решенията. Според него промените в закона са насочени именно срещу тях и те ще са принудени да плащат пари, заедно с лихвите.

Кацаров счита, че целта е медиците да бъдат сплашени да не издават решения под угрозата, че могат да бъдат отменени и ще трябва да връщат на НОИ десетки хиляди левове. Сумата може да е до 20 - 30 лв. само по едно решение, а наказанията - за години назад.

