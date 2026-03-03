Стотици хора пренесоха 300-метрово знаме до мемориалния комплекс в Стара Загора

Стопакадър бТВ

Заралии поднесоха зрелище на празника.

Днес в Стара Загора тържествата по случай Националния празник събраха хиляди хора от цялата страна. Пред мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора завърши празничното шествие, поведено от внушително 300-метрово българско знаме, пренесено на ръце от центъра на града, съобщи репортер на бТВ.

Шествието премина по 3-километров маршрут и беше оглавено от военнослужещи, представители на духовната и светската власт. В него се включиха жители и гости не само от Стара Загора, но и от различни райони на страната.

За официалната церемония беше проведен и ритуал по приемане на военния строй, в който участваха военнослужещи от 2-ра Тунджанска механизирана бригада.

Как посрещнаха хората днешния ден? Ето какво споделиха част от участниците в шествието:

„Голям празник! Много хора са дали живота си за тази свобода. Бог да ги прости.“

„3 март е освобождението на нашата мила родина. Скъпо и важно нещо за всички нас.“

„Желаем да сме здрави, свободни и щастливи – в цялата страна.“

Празничната атмосфера в Стара Загора остава приповдигната, а хилядите присъствали на тържествата за пореден път доказаха, че 3 март е ден на признателност, единство и национална памет.

