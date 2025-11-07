Стотици измамени с фалшив концерт на Миле Китич в Габрово

Булфото

Стотици почитатели на сръбската фолк звезда Миле Китич бяха измамени с фалшив концерт в Габрово. Въпреки че билетите за шоуто се разпродават светкавично, такова няма.

Концертът се рекламира шумно по местните радиостанции и социалните мрежи още от юли. Събитието трябваше да се проведе на 10 октомври в спортна зала „Орловец“, но в деня на концерта залата останала заключена.

Разочаровани фенове чакали пред входа с часове, а организаторите и обясненията им – липсват.

„Разбрах за концерта от социалните мрежи и си купих билет през платформата EpayGo. Струваше 60 лева. Всичко изглеждаше напълно реално – афиши, реклами. На 8 октомври обаче попаднах на видео на самия Миле Китич, в което той казва, че никой не се е свързвал с него и че това е измама. ,“ разказа пред бТВ Елица Цанкова, една от измамените.

В клипа, разпространен онлайн, певецът лично заявява:„Драги мои, обявено е, че ще пея в Габрово – това е лъжа! Никой не е разговарял с мен, не съм договарял концерт там.“

След разкритията мнозина потърсили връзка с организатора на събитието – фирма, регистрирана на името на Николай Николов. Обещания за връщане на пари били дадени, но до момента никой от потърпевшите не е получил възстановяване на сумата.

„Обадих им се, писах имейли – казаха, че ще върнат парите между 15 и 30 октомври. Днес е ноември, а парите ги няма,“ казва друг потърпевш – Петър Станев, който е купил два билета.

Междувременно от спортна зала „Орловец“ заявяват, че никога не е подавана официална заявка за наем на помещението за концерт на Миле Китич. „Бяха обсъждани възможни дати, но така и не последва никакво действие от страна на организатора. Хора идват всеки ден и питат за парите си, но ние нямаме нищо общо с това събитие,“ обяснява представител на залата.

Според информация на медията, Комисията за защита на потребителите вече е сигнализирана за случая. Разследването трябва да установи колко хора са били измамени и какви суми са събрани чрез продажбата на фалшивите билети. Потенциално броят може да достигне до 1800 души, колкото е капацитетът на залата.

Любопитен детайл е, че в същия ден Миле Китич е имал реален концерт в Горна Оряховица, което окончателно потвърждава, че габровското събитие е било фалшиво. Хората, останали без пари и без концерт, настояват институциите да открият организатора и да бъде подведен под отговорност.

