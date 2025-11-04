Стотици милиони евро в камиони по улиците във Варна

Кадър Забелязано във Варна, Д. Радичков

Камиони със специален режим на движение предизвикаха внимание по улиците на Варна.

Те се охраняват от жандармерия.

Хората веднага се сетиха, че те са пълни със стотици милиони евро.

Колко точно е тайна, но това са парите, които ще заменят лева от 1 януари.

На първи ноември започва първоначалното зареждане с евро банкноти и евро монети на банките, търговците и „Български пощи“. Микро предприятията ще могат да обменят до 10 000 евро пет дни преди Нова година, когато в страната ни се въвежда единната европейска валута. От 1 декември пък в банките и пощите започва продажбата на т. нар. стартови комплекти с евро монети – набор от всички номинали на евро монетите с българска национална страна.

„Всеки един от нас ще може да си ги закупи, за да ги разгледа и да се запознае с тях. Те са на стойност 20 лв. за физически лица и са само за запознаване, не и за разплащане“, обясни главният касиер на БНБ Стефан Цветков на информационна среща за еврото в Габрово.

