Стотици мотористи на традиционното коледно каране в София

снимки Булфото

София отново бе обгърната от звука на мотори и коледен дух. Sofia Riders организираха традиционното Коледно Мото Каране 2025, предаде Булфото. Това е най-усмихнатото мото събитие на годината, което за десета поредна година събра стотици мотористи, облечени като Дядо Коледа.

Шествието тръгна от резиденция „Бояна“ пред входа на НИМ, а финалът е на бул. „Витоша“ на пешеходна зона, където има празнична програма, украсяване на коледно дръвче и раздаване на подаръци.

