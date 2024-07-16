Стотици остават без ток днес във Варна и областта

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Ето списъка на всички места във Варна и областта, където днес ще бъде прекъснато електрозахранването:



09:00 ч. до 17:00 ч



гр. Варна – ул. Кракра, бул. Христо Ботев, ул. Девня, ул. Хан Пресиян, ул. Тодор Влайков, електрозахранени от ТП 1566, 1568, 1569.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Христо Ботев, ул. Д-р Пискюлиев, ул. Кап. Райчо Николов, бул. Васил Левски, ул. Девня.



08:30 ч. до 17:00 ч



гр. Варна - м-ст Бриз Юг и бул. Васил Левски № 60 и № 68, електрозахранени от ТП 2180, ТП 2165 и ТП 2194.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на м-ст Свети Никола, ж.к. Бриз и м-ст Бриз Юг.



09:00 ч. до 12:00 ч.



гр. Варна - Промишлена зона Тополи, фирмите: КФК АД, КАРИМА ЕООД, електрозахранени от ТП 1846 и ВС 871.



08:30 ч. до 17:00 ч.



с. Бенковски - ул.4 та, ул. 3 та, ул. Янтра, ул. 9 та, ул. 10 та, ул. Стряма, ул. Въча, електрозахранени от ТП 4 .



13:30 ч. до 14:30 ч.



гр. Варна - бул. Вл. Варненчик 108 вх. А, Б, 110 вх. А, Б, бул. Вл. Варненчик бл.112 вх. А, Б, бул. Вл. Варненчик № 112, ул. Даме Груев 12, 13, 16-18, 17, 19, 20, 22, 24, 32, 34, ул. Овчо Поле 1, 3, 5, 6, 7, 8, ул. Отец Паисий 1, ул. Патриарх Евтимий 13, 15, 23, 25, ул. Пейо Яворов 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ул. Юрий Венелин – 5, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Детска градина № 5 "Слънчо", фирмите: А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, АГППДП - Д-Р ЗЛАТЕВИ О ОД, АГППДП СВ.АПОЛОНИЯ ООД, АЛФА-ОМЕГА СТРОЙ ООД, АПДП-ИП СИ ДЕНТ ЕООД, АСТРА ПЕЙДЖИНГ ЕООД, БЛЕК СИЙ ТРЕЙД ЕООД, ВАРНАФАРМА - М ООД, ВЕНЕМАР ЕООД, ВИЕС ООД, ВЛАДЕЛИ ТРЕЙД ЕООД, ГИНКОВ-КАР ЕООД, ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, ДАЙМЕКСОИЛСЪРВИС ЕООД, ДЖИ ЕНД ДЖИ ГАЛАНТ ООД, ДЖИ М ГРУП ООД, ЕТ АНИКО - ГЕОРГИ ДОЙЧЕВ, ЕТ ВИ ПИ ЕМ МАРИАНА ВЕЛИКОВА, ЕТ ДАР 91 БОЖИДАР КОСТАДИНОВ, ЕТ ДЖАНИТА ИВАН СТОЙКОВ, ЕТ ПАЛЕМА - ПАВЕЛ СУЛАЙ, ЕТ СВЕТЛАНА ГОРУНСКА, ЙОН ВЕНДИНГ ЕООД, КЗП КЪМ МИЕ РД ВАРНА, КОНСТАНТ.БГ ЕООД, ЛАПАКОВ И ЛАПАК ЕООД, МАРЕШКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕАД, НАТАЛИЯ МЕЙЍ ЪП ЕООД, НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА МАГ 2, ПАН ПИЦА ЕООД, ПМ КОНСУЛТ ВАРНА ООД, РЕПЛЕЙС ЕООД, РЕПУБЛИК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД, СИ - ДЕНТ ООД, СИ ЕНД СИ КОНСУЛТ ЕООД, СТИМИКОС ООД, СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОРЕКТ ООД, Т МОБИЛ ЕООД, ТРИУС-1 ЕООД, УИН, БЕТ ТРАКИЯ ООД, ФАКТОР ЕООД, ФРАМАР 7 ООД, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ШАЙНОФБЮТИ ЕООД, ШАНС-95 ЕООД, електрозахранени от ТП 346.



08:30 ч. до 17:00 ч.



с. Приселци - ул. Капитан Петко Войвода, ул. Минзухар, ул.Череша, ул. Белият бряг, ул. Еделвайс, ул. Паркова, ул. Кокиче, ул. Синчец и част от клиентите на главен път Варна - Бургас в северната част на селото, електрозахранени от ТП 2.



09:00 ч. до 16:00 ч.



с. Белоградец - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



08:30 ч. до 16:30 ч.



с. Стефан Караджа.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Червенци, с. Генерал Колево, с. Радан Войвода, с. Караманите.



08:00 ч. до 16:00 ч.



Землището на с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от КТП 26.



09:00 ч. до 17:00 ч.



с. Житница.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Цонево.



09:00 ч. до 17:00 ч



с. Кривня.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово и в района на ТП Вилна зона и МТП Фазанария.



08:30 ч. до 17:00 ч.



гр. Белослав - ул. Дръзки, ул. Капитан Петко Войвода, ул. Крайбрежна ул. Смели, ул. Стадиона, ул. Трети март, ул. Чайка, ул. Черно море, с. Разделна – местност Бялата вода.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Белослав и прилежащите вилни и промишлени зони.

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