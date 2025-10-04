Стотици пожарникари, полицаи, спасителни отряди и доброволци почистват щетите в Елените

снимка: Областна администрация - Бургас

Стотици пожарникари, полицаи, спасителни отряди, доброволци работят по премахването на наноси, кал, паднали дървета и автомобили във ваканционно селище Елените, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Бургас.

Днес са направени повторни обходи на всички сгради за евакуация на останали хора и за проверка на безопасността.

По искане на областния управител Владимир Крумов в помощ се включиха допълнителни сили на Министерството на отбраната – два военни модула от Атия и Лозово с 45 военнослужещи, техника за ръчно разчистване, багер и фадрома. Присъствието им значително ускори темпото на работа. Военните поемат тежките задачи по разчистване, посочиха от областната администрация, предаде БТА.

Десетки машини са на терен - багери, фадроми, амфибия, камиони, водоноска и репатриращи автомобили - освобождават пътища, извозват кал и отстраняват паднали дървета и автомобили.

Работата продължава без прекъсване във всички засегнати зони.

Областният кризисен щаб напомня, че достъпът до района остава ограничен, а имуществото на евакуираните е под постоянна охрана.

Усложнената метеорологична обстановка след поройните дъждове в Бургаско взе три жертви и нанесе материални и инфраструктурни щети. Бедствено положение е обявено в общините Бургас, Царево и Несебър.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!