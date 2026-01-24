реклама

Стотици се прощават с Калин Терзийски

24.01.2026 / 14:54 0

Булфото

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

В Ритуалната зала на Централните софийски гробища се прощават с писателя Калин Терзийски.

Стотици приятели на Терзийски са на мястото.

Сред тях са Ники Кънчев, Любен Дилов - син и други.


 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 23 секунди)
Рейтинг: 122868 | Одобрение: 6963
https://offnews.bg/nashite-avtori/prikazka-za-kalin-terzijski-toia-mrasnik-635363.html

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама