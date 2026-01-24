Стотици се прощават с Калин Терзийски
24.01.2026 / 14:54 0
Булфото
Последно сбогом с писателя Калин Терзийски
В Ритуалната зала на Централните софийски гробища се прощават с писателя Калин Терзийски.
Стотици приятели на Терзийски са на мястото.
Сред тях са Ники Кънчев, Любен Дилов - син и други.
