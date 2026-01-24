Стотици се прощават с Калин Терзийски

Булфото

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

В Ритуалната зала на Централните софийски гробища се прощават с писателя Калин Терзийски.

Стотици приятели на Терзийски са на мястото.

Сред тях са Ники Кънчев, Любен Дилов - син и други.





Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!