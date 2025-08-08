Стотици сигнали за пожари блокираха 112

Снимка: МВР

Пожарите, които избухнаха вчера в част от Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, предизвикаха засилен трафик на позвъняванията на телефон 112. В часовия отрязък между 18 и 20,30 ч. на 7 август в системата 112 са постъпили 1 817 обаждания, от които 360 за пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас.

Първият сигнал за пожара в Шуменското плато е постъпил от 19,37 ч., а до 20,30 ч. общият брой позвънявания по този повод е достигнал 297. В този интервал е отчетен засилен трафик от обаждания на гражданите, който е довел до образуване т. нар. опашки от чакащи да се свържат със спешния телефон.

На 7 август постъпилите сигнали за пожари са 750.

От МВР напомнят, че при големи бедствия и катаклизми трафикът от обаждания към 112 рязко се увеличава. В подобни ситуации съветват гражданите: изчаквайте на линия до получаване на отговор от оператор. В противен случай – затваряйки и набирайки отново 112, попадате в по-дълга „опашка“, чакате повече и приемат сигнала ви по-късно, добавят от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!