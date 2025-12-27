Стотици скочиха в ледените води на река Вълтава в Прага

кадър: Ройтерс

Стотици ентусиати се осмелиха да влязат в ледените води на река Вълтава в Прага по Коледа. Така те отдадоха почит на Алфред Никодем – пионер в плуването в ледени води, по-известно като моржуване.

330 плувци се потопиха във водата с температура от 3,6 градуса по Целзий по време на ежегодното събитие, а десетки любопитни се събраха на Легионерския мост в чешката столица, за да ги наблюдават.

Участниците, в зависимост от възрастта и физическата си подготовка, имаха възможност да плуват на дистанции от 100, 300 или 750 метра. Организаторът на събитието Томаш Прокоп съобщи, че 67 състезатели са преплували най-дългата дистанция от 750 метра и всички са я завършили успешно, допълва Нова тв.

Събитието отдава почит на Алфред Никодем – пражки златар, който поставя началото на традицията на моржуването в Чехия през 1923 г. Това, което започва с едва няколко съратници, любители на минусовите температури - се превръща в масово събитие с над петдесет участници само за пет години, а традицията се спазва ежегодно оттогава.

Много от плувците изтъкват психическите и физическите ползи от плуването в ледена вода. Според моржуващите студената вода укрепва имунитета и подобрява кръвообращението.

