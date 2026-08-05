Стотици тонове дини гният необрани в Любимец

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Стотици тонове родно производство дини остават необрани по нивите в района на Любимец заради срив в изкупните цени и нерегламентиран внос, съобщават от БНТ. Земеделците в града, за които отглеждането на културата е традиционен поминък, отказват да прибират реколтата си, тъй като стойността ѝ на едро е паднала до едва 8 – 12 евроцента за килограм, което прави покриването на базовите им разходи напълно невъзможно.

Янко Янев е дългогодишен земеделски производител, който тази година отглежда 100 декара с дини. На неговия бостан край Любимец в момента гният поне 150 тона от плода.

"Просто тази година продавам може би около 60 процента от това, което съм продавал миналата, по-миналата и години назад", споделя Янев.

Неговата колежка Кремена Атанасова допълва картината с липсата на всякакъв интерес от страна на търговците на едро. "И търсене няма, идват без пари, търсят с 50 евро да се правят на търговци", обяснява тя.

На местната борса в Любимец ситуацията е идентична – купища дини чакат своите купувачи, но такива липсват както на едро, така и на дребно. Пенка Добрева показва пълния си бус с продукция, която не може да реализира на пазара: "Гледай, пълен бус с дини, въобще не се продава. Идват и се подиграват, вчера аз му казвам 5 евроцента, 5 евроцента нищо не е. 100 килограма са 5 евро, нищо не е. 500 килограма са 25 евро, аз с 25 евро какво ще направя, да поливам ли, какво."

Производителите са отчаяни и виждат основната причина за кризата не в свръхпроизводството, а във вноса от чужбина и огромните търговски надценки по веригата.

"Основният проблем за мен не е свръхпроизводството, основният проблем е нерегламентираният внос. Другото, което е - големите надценки, които се получават до крайния потребител", критикува системата Янко Янев. Според него е недопустимо качествената диня в Любимец да струва 12 евроцента, а само на 50 километра разстояние, в Хасково, цената ѝ да скача двойно до 25 евроцента, достигайки цяло евро в столицата София.

Според Кремена Атанасова решението е в драстичното ограничаване на външните доставки по време на активния роден сезон. "Цялата работа е - ние трябва да нямаме внос поне 6 месеца, имаме си всичко. От май месец включително до октомври си имаме всякакви плодове и зеленчуци", категорична е тя.

Въпреки обявения от държавата засилен контрол по границите, към момента мерките не обхващат вноса на дини. Проверките на граничните пунктове "Златарево", "Гюешево" и "Капитан Андреево" са насочени единствено към доматите, пипера и прасковите, пише dunavmost.com.

Катя Георгиева, главен фитосанитарен инспектор в БАБХ - Златарево, уточнява процедурите по южната граница. "На граничния контролно-пропусквателен пункт "Капитан Андреево" проба за остатъци от пестициди се взема от всяка трета пратка по системата "Трейси". До момента в лабораторните анализи не са установени несъответствия съобразно нормите на действащото европейско законодателство", посочва Георгиева.

Единствената надежда на хората от Любимец остава държавата да предприеме адекватни и спешни мерки, за да може родното производство на дини въобще да оцелее и през следващата година.

Редактор "Екип на Петел",

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