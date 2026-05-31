Стотици варненски семейства се включиха в празника, посветен на 1 юни

Снимки: Община Варна

Стотици варненски семейства се включиха в разнообразните събития, посветени на Международния ден на детето – 1 юни, организирани от Община Варна. За трета поредна година инициативата „Слез от колата, включи се в играта“ дава път с предимство на пешеходците и най-вече на децата, като пространството в централната част на града – от сградата на Общината до Икономическия университет, отново е затворено за движение на автомобили. Булевардите са зона за забавни игри, спортни активности, образователни занимания, работилници и благотворителни базари. Събитието е напълно безплатно, в партньорство с десетки институции, неправителствени организации и спортни клубове.

През целия ден пред двора на Варненската търговска гимназия „Г.С. Раковски“ децата и техните родители имат възможност да се включат в различни спортни активности: игри с въже, обръч и федербал, стрийт баскет за малки и големи с БК „Шоутайм“, демонстрации на гребни тренажори СГК „Черно море“. Най-активните и смели състезатели, включително и родителите, получиха награди.

В празника се включиха и детските градини от варненските райони „Приморски“, „Одесос“, „Младост“ и „Вл. Варненчик“. Екипите организираха десетки творчески работилници, спортни демонстрации, зона за деца с кучета – компаньони, творчески занимания, двигателно-ритмични активности, музикално-импровизационни и дидактични игри, игри за реакция и концентрация.

За най-любознателните бяха подготвени занимания от Академия по математика и логика „Заная“, наблюдение с телескоп с преподаватели от ЦПЛР-НАОП „Н. Коперник“, четене на детски книжки с ВелоБИБЛИОТЕКАта с РБ „П.Славейков“, Панаир на науките и технологиите със ScienceMEUp - Университет за деца. Зрелищни и забавни химични опити, работилници по електроника и конструиране, 3D моделиране, приключенска роботика, инженерни науки привличат най-вече учениците.

Roadgames Varna представи Порталът на Варна: Детска мисия пред времето, а Общинският приют за безстопанствени кучета в село Каменар включи в празника и няколко от своите питомници в рамките на инициативата за насърчаване на осиновяването „Подай ръка – спаси лапа“.

И тази година сред най-атрактивните участници бяха патрулните полицейски автомобили и мотори, високопроходимият брониран автомобил на Военна полиция, автомобилът на Гранична полиция и противопожарният автомобил с вишка на Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Полицейското оборудване, екипировка, лични предпазни средства и сигнални светлини привлякоха любопитните погледи, а сирените в центъра на Варна оповестиха шумно детския празник.

Националната кампания „Детски пазар“, организирана в партньорство със Сдружение „Усмивка“ и Фондация „Отворен час“, арт базарът от деца за деца VarnaSpaces (Пространствата на Варна) показаха, че най-малките имат множество таланти, предприемчив дух и отдаденост на благотворителни каузи.

В Морската градина, в пространството в близост до Кривото дърво бяха организирани демонстрации на варненските спортни клубове: Ръгби клуб „Варна“, спортни танци с клуб Dance Motion, фехтовка със СК „Черно море“, таекуондо със СК „Одесос“.

На сцената в пространството под Пантеона в Морската градина се проведе детският фестивал „Талантите на Варна” с участието на школите на ЦПЛР – Общински детски комплекс: Студио „Балет“, Детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“ и Балет „Вива денс“, ДТА „Българче“, Народен хор „Българче“, Вокален ансамбъл „Звездни струни“ и Школа „Балет“, Фондация „Звезди на изкуството” с вокален педагог Мила Маврова, Sunny Dance Studio, Детско шлагерно студио „ДА“, Арт център „Арлекин“, Театрално студио „Вълшебната завеса“, Театрална школа „Арт денс джуниър“. В 18:00 ч. днес е и представлението на Държавен куклен театър – Варна „Бабините приказки“.

В морската градина празникът продължава и утре - 1 юни, със следната програма:

10:30 ч., Школа за народно пеене с ръководител Теодора Бориславова

10:40 ч., Вокална школа „Ив Мюзик“

11:15 ч., Танцова школа „Звездна Дъга“

11:30 ч., Детско-юношеска театрална формация „ФЕНИКС ДЖУНИЪР“ - „Как Антарктида бе разтопена и после пак бе заледена за два дена“

12:00 ч., НУИ „Добри Христов“, гр. Варна

13:00 ч., Детска вокална формация „Бънджи Сингърс”

13:40 ч., „Paradise Music“ към фондация „Ангелина Милева“

14:20 ч., Сдружение „Старс академи“

15:00 ч., ТШ „Стил денс 7"

15:30 ч., „Sharp Music Studio“

16:00 ч., СУ за ХНИ „Константин Преславски" – Варна

17:00 ч., Школа по вокално майсторство „STUDIO9“

17:30 ч., Mикс ТШ „АРТ ДЕНС – Джуниър“- старша група и Фондация „Звезди на изкуството”

18:30 ч., Вокално студио „Angel Voices“ с вокален педагог Атанаска Липчева

19:00 ч., Вокално студио „Harmony"

19:30 ч., Creators Dance Center

