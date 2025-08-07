Стоян, обвинен за тероризъм заради палеж във Велико Търново, остава за постоянно в ареста

Булфото

Софийският апелативен съд потвърди задържането за постоянно в ареста на Стоян Денчев, обвинен в тероризъм заради палеж във Велико Търново. Съдебният състав прие, че определението на Софийския градски съд е законосъобразно по всички изложени съображения.

Видно от материалите по делото може да се сформира извод за подозрение за евентуална възможност да е извършил престъплението, посочиха апелативните съдии. Съдебният състав отчете, че палежът е извършен в момент, в който държавата е била в бедствено положение, искала е помощ от ЕС и денонощно доброволци и пожарникари са се борили с огнените стихии, за да опазят населението. Съдът споделя извода, че няма опасност Денчев да се укрие, но има обосновано предположение за извършване на деянието и опасност да извърши престъпление.

Симеон Тъпов, адвокат на Денчев, помоли съдът да промени мярката за неотклонение. Според него липсва обосновано предположение Денчев да е извършил престъплението, за което е обвинен - тероризъм, като допусна, че е възможно да има данни за друго престъпление като палеж. Защитникът изрази несъгласие с първата инстанция за опасност Денчев да извърши престъпление, предаде БТА.

Стоян Денчев също поиска от съда по-лека мярка за неотклонение.

Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент.

Пред медиите адвокатът заяви, че клиентът му не е давал обяснение към момента. Той отрече да има данни, че става въпрос за пироман. Може би има някакви доказателства, които говорят за това, че има обосновано предположение, че е извършил палеж, посочи адвокат Симеон Тъпов пред медиите.

По думите му няма абсолютно никакви доказателства за всяване на страх и смут в населението и отбеляза, че тежката обстановка с пожарите към онзи момент не означава, че клиентът му е имал такава цел. Адвокатът добави, че Денчев е гасил пожара. Също така посочи за няколко случая от последните дни за задържани заради умишлен палеж, които не са получили обвинение в тероризъм.

Попитан дали обвинението е с превантивна цел и дали ще постигне ефект, адвокат Симеон Тъпов потвърди, че според него целта е такава и допусна, че обвинението е незаконосъобразно.

Пожарът между кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново възникна преди повече от седмица през нощта, като близо четири часа продължи потушаването на пламъците. Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви в социалните мрежи, че пожарът е умишлен и публикува видеоклип, на който се вижда как мъж пали със запалка клони и треви.

