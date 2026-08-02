Стоян Колев е заплашил Иван Демерджиев: Ще има ли някаква промяна в България, или да хващам картечницата и да променя нещата рязко!

Кадър Фб, Булфото

Инфлуенсърът Стоян Колев, който е под домашен арест, е изпратил заплашително съобщение до вътрешния министър Иван Демерджиев. В отговор министърът го е предупредил за сериозните правни последствия от действията му, пише Евроком

Колев е с мярка за неотклонение „домашен арест“, която беше окончателно потвърдена от Окръжния съд в Пазарджик в края на юли. Той беше задържан месец по-рано, след като е шофирал след употреба на кокаин. Първоначално съдът му наложи домашен арест в края на юни.

В нощта срещу неделя Колев е изпратил гласово съобщение до Иван Демерджиев, в което се оплаква от полицаи и прокурори.

„Предполагам, че знаете кой съм, ако имате телефон с дисплей. Гледал съм Ваши интервюта и може да се каже, че Ви подкрепям“, казва той в съобщението.

Записът завършва с думите:

„Ще има ли някаква промяна в България, или да хващам картечницата и да променя нещата рязко! Гарантирам Ви, много бързо ще влезем в световните новини“.

Малко преди 4 часа сутринта вътрешният министър му е отговорил писмено:

„Горещо Ви съветвам да не отправяте заплахи, защото това има сериозни правни последствия! Лека нощ!“.

По-късно Стоян Колев е заявил, че думите му са били шега, а не заплаха.

Случаят напомня за станал популярен запис от 2002 г. с тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов. В телефонен разговор с младеж, който му звъни през нощта, Борисов казва:

„Много като тебе вече плакаха.“

Редактор "Екип на Петел",

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