Стоян Колев в съда: Ще ви потроша и избия до крак

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Районен съд – Пазарджик разгледа днес мярката за неотклонение на инфлуенсъра Стоян Колев и постанови той да остане за постоянно в ареста, съобщава вестник zname.bg.

По време на съдебното заседание Колев реагирал бурно на решението на магистратите. „Това е позор, това е позор“, започнал да крещи тик-токърът в съдебната зала. След това, по коридорите на съда, отправял обиди и псувни по адрес на системата.

"Аз съм Ахил. Ще ви потроша в затвора. Ще ги избия до крак. Вие луди ли сте?", с тези думи Стоян Колев крещеше по полицаите, които го охраняваха в съда.

След заседанието Стоян Колев отказал да коментира решението на съда. Позиция по случая изрази неговият защитник адвокат Тервел Русев. Той бе категоричен, че определението ще бъде обжалвано и подчерта, че клиентът му е с чисто съдебно минало.

„Нито ще се укрие, нито е извършил други престъпления“, заяви адвокатът. По думите му остава спорен и въпросът доколко Колев действително е шофирал след употреба на наркотични вещества.

Докато съдът заседаваше, фенове на инфлуенсъра се заканваха, че ще блокират площада в знак на подкрепа. На място присъстваха четирима души, а сред тях бе и приятелката на Стоян Колев.

Блиц уточнява, че Колев е привлечен като обвиняем за две престъпления. Първото е за хулиганство, извършено при управление на моторно превозно средство. Според обвинението на 16 юни той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение по автомагистрала „Тракия“.

Второто обвинение е за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. От прокуратурата посочват, че употребата на кокаин е била установена по надлежния ред с техническо средство по време на извършената полицейска проверка.

Припомняме, че сигналът към тел. 112 е бил подаден от гражданин, който съобщил за лек автомобил „Ауди“, движещ се рисково и криволичещ по платното в района на община Септември. В сигнала се твърдяло още, че от люка на колата се вижда оръжие.

Малко по-късно автомобилът е бил спрян от служители на ОДМВР – Пазарджик. Униформените установили, че водач е Стоян Колев. При извършената проверка станало ясно, че показваното оръжие всъщност е пневматична пушка.

Редактор "Екип на Петел",

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