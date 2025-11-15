Кадър Фб

Кикбокс звездата на България Стоян Копривленски даде своето мнение пред bTV Спорт след отпадането си на 1/2-финалите на заключителния турнир от сериите К-1 World Max в японската столица Токио. Боецът ни не скри разочарованието, болката и яда, но заключи, че това е гоелмият спорт - една грешка решава всичко. Според бургазлията той е можел да спечели срещата с нидерландеца Дарил Вердонк, ако бе натиснал повече в първия и втория рунд, когато имаше надмощие.

Първи думи на Стоян Копривленски

"Боли… и да, яд ме е. Дадох всичко, което имам. И още малко... Това е големият спорт. Има го яда, разбира се. Подготвях се зверски за целия турнир и знам, че можех да спечеля мача. Загубих буквално заради един удар — падна в най-точния момент за него. Противникът ми има голямо сърце, би се докрай, знаех това. Знаех и че не трябва да изпускам нито секунда концентрация… но се случва. В големия спорт е така — два напълно подготвени бойци и една грешка може да реши всичко", каза Копривленски пред bTV Спорт.

"Може би точно това трябваше да направя. Имах два момента — в първия и във втория рунд — когато го разклатих. Там трябваше да натисна по-сериозно, с по-тежки удари и по-високо темпо, да го довърша. Не го направих. Може би трябваше да поема риска — мачът можеше да приключи по-рано и в моя полза. Но това са уроците. Понякога най-болезнените са най-ценните", отбеляза той.

"Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота... Най-важното е да не се ровиш прекалено в миналото. Продължаваш напред, гледаш къде си сбъркал, анализираш и работиш. Само така растеш. Ако се оставиш да те преследват грешките, ще копаеш все по-надолу.

