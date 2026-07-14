Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа

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Бившият управител на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа, съобщи пред журналисти адвокатът му Емануил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България, припомня БНТ.

В рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена, обясни адвокатът му.

Стоян Мавродиев беше задържан в Република Сърбия в изпълнение на издадена европейска заповед за арест и предаден на българските власти след изразено от него доброволно съгласие.

Постановлението за привличане на обвиняем е предявено в Софийска градска прокуратура на 14 юли 2026 г. в присъствието на защитник, като на обвиняемото лице е предоставена възможност да даде обяснения по така повдигнатото обвинение, съобщиха от институцията.

Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

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