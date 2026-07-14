Стоян Мавродиев премина Калотина, сръбските власти го предадоха на българските
Кадър бТВ
Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев беше предаден от сръбските власти на българските към 10:50 ч. на граничен пункт „Калотина“.
Мавродиев беше задържан в Сърбия в началото на юни тази година. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест през 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване, съобщи бТВ.
Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание.
Очаква се Мавродиев да бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично.
Ако бъде задържан с прокурорско постановление, в рамките на 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който ще се произнесе по искането за определяне на мярка за неотклонение.
Стоян Мавродиев е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.
По информация на адвоката на Мавродиев - Емануил Йорданов, бившият директор на ББР е дал доброволно съгласие да бъде върнат в страната, за да съдейства на разследващите органи по делото, по което обвиняеми са още Гайтански и Иван Георгиев, адвокат на фирмата, получила кредита.
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