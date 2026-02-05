Стояна Георгиева: И половината от негласуващите да се активизират заради Радев, промяната ще е голяма

кадър Нова нюз

Румен Радев може да бъде лидер на новото ляво в българската политика, той беше издигнат от левите, електоратът му е там, това заяви журналистът Стояна Георгиева по Нова нюз. Тя коментира също, че пре3дстоящите избори ще покажат и дали БСП ще отидат в историята, което усилва шанса на бившия държавен глава да заеме това пространство.

Собственичката на „Медиапул” обаче отбеляза, че Радев до последно няма да заявява категорично идеологическа позиция, за да не ограничава възможностите си.

Дори и половината от негласуващите да се активизират и да участват в изборите заради участието на Румен Радев, промяната ще е голяма, подчерта Георгиева.

Тя сподели, че има притеснения за това, че той може да изпадне в популистки, проруски или тръмпистки позиции.

„На България ѝ трябва котва, каквато е ЕС. Не е ясно на чия страна е Радев по този въпрос. Но е ясно къде стои в борбата срещу корупцията”, заяви Стояна Георгиева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!