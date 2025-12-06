Стояна на Ивана пое по нов път
Булфото
След 30 години заедно бузукарката на Ивана направи важна крачка.
Ето какво съобщи тя:
"Здравейте, приятели!
Имам новина, която съм готова да споделя.
Вече имам собствен бенд!
“ Стояна Бузуки лайв шоу “
Да, точно така – събрах кураж за тази стъпка. Мислих го, премятах го в главата си, а сега моментът дойде.
Това за мен е началото на един нов етап ,пълен с вдъхновение, нови идеи,музика и емоции.
Обещаваме ви шоу, настроение, жив звук, душа, енергия и много купон, както досега.
И сега да изясня нещо важно
Напук на всички клюки и неверни слухове
С Ивана всичко ни е наред. Нямаме никакви конфликти, не сме се карали.
Тя ме подкрепя да направя тази стъпка и съм ѝ благодарна за годините съвместна работа и за доверието.
Дори не изключвам да се засичаме на общи участия и ангажименти – животът и музиката винаги ни кръстосват.
А с моят бенд готвим як репертоар и ще бъде много, много забавно.
Очаквам ви"
