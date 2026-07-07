Стоянов: Единството в НАТО е най-силният инструмент за сигурност

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Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност, каза българският министър на отбраната Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса в Анкара. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 със значителни инвестиции в отбранителни способности, развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии, е от първостепенно значение, посочи Стоянов, цитиран в съобщението.

В своето изказване министър Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. „Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив“, каза той и подчерта значението на привличането на повече инвестиции, на трансфера на технологии и осъществяването на многонационални проекти.

Министър Стоянов заяви, че българската отбранителна промишленост може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса, информираха от военното ни министерство.

Министрите на отбраната на НАТО обсъдиха изпълнението на ангажимента за повишаване на инвестициите в отбраната и на Целите за способности 2025. В тази връзка министър Стоянов посочи, че в изпълнение на ангажимента от Хага България е приела Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП до 2035 г., който гарантира постепенно увеличение на основните разходи за отбрана и ще позволи придобиването на високо-технологични способности в сухопътния, военновъздушния и военноморския домейни, се посочва в съобщението.

Министър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, водена от министър-председателя Румен Радев. В състава на българската делегация е и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Анкара е домакин днес и утре на 36-ата среща на върха на НАТО, която събира в турската столица държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти.

Основните теми в дневния ред на срещата на върха са укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса, европейско-атлантическата сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия, бъдещите стратегически цели на НАТО и продължаващата подкрепа за Украйна, сочи информация на сайта на НАТО.

Редактор "Екип на Петел",

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