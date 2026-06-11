Стоянов: Напредъкът в Сухопътните войски по отношение на безпилотните системи и новите технологии е видим

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„Впечатлен съм от това, което видях - коренна промяна в начина на водене на учението и на боя, внедряване на нови системи и технологии, които вече са стандарт в съюзническите армии." С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов оцени демонстрираните днес способности на Сухопътните войски по време на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26", което се провежда на Учебен полигон „Корен".

„Представени бяха различни видове безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси, които досега не са използвани в Българската армия", подчерта министър Стоянов. Той подчерта, че в подготовката на военнослужещите все по-осезаемо се прилагат поуките от съвременните конфликти, включително войната в Украйна и кризите в Близкия изток, пише cross.bg.

Министърът на отбраната изрази признателност към командването и личния състав на Сухопътните войски за големия напредък по отношение на използването на безпилотни летателни апарати и въвеждане на нови технологии и за техните усилия в тази посока.

Висока оценка на учението „STRIKE BACK 26" и на демонстрираните от военнослужещите способности даде и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

В отговор на журналистически въпроси, свързани с изпълнението на модернизационните проекти, министърът съобщи, че в момента се извършва цялостен преглед на обществените поръчки и изпълняваните договори с цел оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността при управлението на ресурсите. Предстои извършването на одити и в търговските дружества към Министерството на отбраната.

Редактор "Екип на Петел",

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