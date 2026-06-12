Стоянов: Няма как да предоставяме боеприпаси или въоръжение, ако количеството е под нужното за армията ни

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Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов в „Денят започва“. Той поясни, че не са очаквали да се натъкнат на тази информация в Министерството на отбраната и е оповестил информацията публично, за да бъде наясно обществото, както и да бъдат сезирани и компетентните органи, за да може да бъдат защитени финансовите средства, които са отпуснати авансово на фирмите, които строят в две формирования - в „Граф Игнатиево“.

„Банковите гаранции, които са предоставени притежават абсолютно всички реквизити. Няма как на пръв поглед да бъдат разпознати дали са действителни или не. Те притежават и печати и подписи, и оригинална бланка, която е. Предното правителство са констатирали, че такава банкова гаранция просто е нямало в банката“, заяви той.

Министърът допълни, че целта е била да се задействат контролни органи: „Това беше основната ни идея. Втората основна идея, за да изнесем тази информация, беше да активираме по-бързи действия и на прокуратурата, и на МВР, и на ДАНС, за да може в крайна сметка да бъдат защитени финансовите средства, които са отпуснати авансово на фирмите.“

Стоянов подчерта, че на пръв поглед документите изглеждат напълно изрядни. По думите му проблемът е установен при банкови проверки: „Предното правителство, при министър Запрянов, при проверка за един договор се констатира, че такава банкова гаранция просто не е имало в банка. И оттам нататък се прави проверка и при тази проверка се констатира, че девет договора не са подплатени с оригинални банкови гаранции.“

Стоянов обясни логиката зад авансовото финансиране: „По принцип до края на годината, знам, че този договор е бил в края на бюджетната година, остават финансови средства. И имаме две алтернативи – или да ги върнем в бюджета, и тези пари да ни бъдат предоставени следващата година, или да сключим договори с авансово плащане.“

Той подчерта, че това е било мотивът за 100% аванс в конкретен случай. И направи разграничение между различни решения на министри: „Аз съм отпуснал 30% авансово, така както и по закон. Впрочем по закон може и 100% да бъдат отпуснати. Моят наследник Тагарев решава, че ще даде още 70% авансово към този договор и тогава се получава 100%.“

По темата за военната помощ за Украйна министърът заяви, че ограниченията са свързани с бойната готовност на армията.

„Наличностите на въоръжението в Българската армия са такива, каквито изискват нормативните документи. Ние трябва да поддържаме определено ниво на готовност с определено количество боеприпаси и техника. Няма как да бъдат предоставени боеприпаси или военно оборудване, ако ние нарушаваме закона и нормативните документи и сваляме под нормативно наличните количества“, заяви Стоянов.

Министърът заяви, че помощта не е била безвъзмездна за България: „Украйна не е плащала нищо на България. Това, което излиза от българската армия, е дарявано. Част от средствата са възстановявани от фонда, или друга страна, която е сключила такава тристранна сделка с България. Парите са внесени в бюджета на Министерството на отбраната и са използвани за ремонт на двигатели на МиГ-29, за инфраструктура и други нужди.“

Той допълни още, че Министерството на отбраната никога не е предоставяла въоръжение на Украйна през посредник. Било е винаги директно, съгласно решението на Парламента от 9-ти декември 2022г. Министърът коментира и липсата на нови заявки: „Откакто съм в Министерството на отбраната, такава заявка не е пристигнала. Очаквам, че ще дойде такава заявка, но интересите на украинската страна са към калибри западно производство.“

И добави критика към бюджетните решения: „В края на годината половината от тази сума не са били предоставени на Министерството на отбраната, а са били насочени към покриване на държавния дефицит. Тези целеви средства са влезли в Министерството на отбраната. Но в края на годината от бюджета на министерството на отбраната ни са отпуснати половината от тези средства.“

По отношение на изтребителите F-16 Стоянов коментира разходите и поддръжката: „F-16 е скъпо удоволствие и скъпа необходимост. Няма евтина авиация никъде. Удоволствие е за авиаторите, които летят, необходимост е погледнато от държавна гледна точка.“

И обясни процеса на ремонт: „Агрегатът, който е отказал, заминава за САЩ и в рамките на около 180 дни трябва да бъде ремонтиран и върнат обратно в България. Прекалено дълъг период е и аз апелирам към американската страна тези срокове да бъдат скъсени, защото имаме нужда от изправни самолети.“

Министърът очерта основните предизвикателства пред Министерството на отбраната – контрол върху обществени поръчки, съмнения за фалшифицирани гаранции, управление на бюджетни остатъци и баланса между вътрешна отбрана и международни ангажименти. Димитър Стоянов подчерта, че според него приоритет остава „защитата на финансовите средства и поддържането на бойната готовност на армията“.

Редактор "Екип на Петел",

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