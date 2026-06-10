Стоянов: Няма противоречие в думите ми за спирането на военната помощ за Украйна

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Министерството на отбраната има касателство единствено към собствените си търговски дружества и към това, което е налично в складовете, така че няма противоречие с думите, които съм изразил вчера на пресконференцията. Това, което казах, е, че няма как да бъде предоставено оръжие от складовете на Българската армия. Българската армия не продава оръжие, каза пред журналисти в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов, предаде репортер на Novini.bg.

Попитан дали военнопромишленият ни комплекс може да извършва сделки с оръжие за Украйна, Стоянов заяви: "Военнопромишленият комплекс е към Министерството на икономиката, можете да попитате тях", като поясни, че от Министерството на отбраната са предоставени 13 пакета военна помощ за Киев.

Стоянов отбеляза, че армията не е изпращала оръжие през трети държави, а е предоставила директна помощ на Украйна.

Договорът, който беше сключен между Министерството на отбраната и ВМЗ през 2022 г., беше изпълнен на 100% и складовите наличности, които трябваше да бъдат възстановени от Министерството на отбраната, са възстановени. Къде са изпратени от ВМЗ след това, не е работа на Министерството на отбраната да знае. Какви договори е сключвало едно търговско дружество, не е работа на Министерството на отбраната, посочи военният министър.

В отговор на въпрос дали има противоречия с позицията на министъра на външните работи, Димитър Стоянов отбеляза: "Знаете, че днес министър-председателят, че повече няма да бъде предоставяно военно оборудване от складовете на Българската армия".

Редактор "Екип на Петел",

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